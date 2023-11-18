Mağdur işçilere İBB’den sonra yargı haksızlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi seçim döneminde verdiği sözlere rağmen 23 bin personel ekmeğinden edildi. Mağdur işçiler mahkemenin yolunu tuttu. Ancak birçok işçi bu kez iş mahkemelerinin kararlarıyla mağduriyet yaşamaya başladı. Mağdurlarının avukatlığını Fatih Bilal Danalıoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"İşçi için açılacak davada sadece iştirak şirketini hasım göstererek arabulucuya başvurup dava açtığınızda, İBB iştiraki mahkemede diyor ki 'Bu davada asıl işveren olan İBB de olması lazım. O yüzden bu davayı reddedin.' İştirakle birlikte İBB'yi de taraf gösterip birlikte arabulucu ve dava süreci başlattığımızda da İBB gelip diyor ki, 'Bizim bu davada ne işimiz var. Biz asıl işveren değiliz. Davayı reddedin.' Mahkeme de her iki savunmayı haklı bulup davaları reddediyor. Açıkçası ne yapacağımızı kimi dava edeceğimizi şaşırdık."