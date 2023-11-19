44 Türk vatandaşı tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı 44 Türk vatandaşın Gazze'den tahliye edildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli "Gazze'deki gelişmelerin başlamasının hemen ardından 30 vatandaşımız ve yakınının ülkemize gelmeleri sağlanmıştı. Tahliye bekleyen vatandaşlarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve aile yakınlarının Mısır üzerinden ülkemize getirilebilmelerini teminen girişimlerimiz bir süredir devam etmekteydi. Bu çerçevede, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır'a ulaşmıştır. Sayının gün içinde artması muhtemeldir. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan sözkonusu grup, önce Kahire'ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir" açıklaması yaptı.