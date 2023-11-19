50+1 şartı değişmeli çoğunluğu alan seçilmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'dan dönüş yolunda uçakta mevcut seçim sisteminde kullanılan 50-1 şartıyla ilgili soruya değişim sinyaliyle yanıt verdi:
50+1 şartının değişmesi isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa... Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla "en fazla oyu alan aday seçilir" denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır.
MİLLETİMİZİ HAK ETTİĞİ SİVİL ANAYASAYA KAVUŞTURACAĞIZ
Mevcut anayasamızın satır aralarında darbeci zihniyetin ruhunun dolaşıyor olması rahatsız edici. Yeni, sivil, kapsayıcı ve çağın gerekliliklerine tam uyumlu bir anayasa en önemli hedefimiz. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız, milletimizi hak ettiği sivil anayasaya kavuşturacağız.
MİT, ARTIK TERÖR ELEBAŞLARINI HEDEFİNE KOYDU
Biz ülkelerle her görüşmemizde bütün bu terör örgütlerinin ülkelerindeki örgütlenmesini anlatıyoruz, FETÖ'yü anlatıyoruz. Ama anlattıklarımızı görmüyor, duymuyorlar. MİT, tabiri caizse kurye, torbacı, alt düzeyleri bırakıp örgütün üst düzeyindeki nitelikli hedeflerine yöneldi.
TÜRKİYE GÜCÜNÜ İNSANLIK ONURU İÇİN KULLANIR
Türkiye
Yüzyılı'nda bölgede güçlü olmak zorundayız. Tarihimizden derslerimizi aldık, alıyoruz. Sadece silah değil, teknoloji de üretmeliyiz. Büyük ve güçlü bir Türkiye dünya barışına hizmet eder. Dünyanın vicdanı, Türkiye, gücünü, imkanlarını insanlık onuru için kullanır.
MİLLETİMİZE 'DİK DURACAĞIZ' DİYE SÖZÜ VERDİK
Artık her konuda Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor. Türkiye'nin itibarına yakışır çıkışlar yapıyoruz. En son zirvelerde bu itibarın sonuçlarını gördük. Sesimiz arkamızda dimdik duran milletimizin desteğiyle gür çıkıyor. Biz bu millete dikleşmeden dik duracağız diye söz verdik. Bu ülkenin itibarını, onurunu asla yere düşürmeyiz.
BATI, UKRAYNA'DA YAPTIĞINI YAPIYOR
Almanya'da işin failinin Hamas olduğunu düşünüyorlar. İsrail'in terör devleti olduğunu açık net olarak söyledik. Maalesef tespitlerinde yanlış bir odaklanma var. Ukrayna politikasını burada da uyguluyorlar. Ukrayna'da ne yaptılarsa İsrail'de de aynı şeyleri yapıyorlar. 'İsrail haklı' deyip, silahsa silah, paraysa para tüm imkanları sınırsız bir şekilde buraya aktardıklarını görüyoruz. Bölgede Theodor Herzl'dan başlayıp hala devam eden, o topraklarda Filistinlileri yok etmek ve sıfırlamak anlayışı hakim.
HASTALARI BİZ TEDAVİ EDELİM
Gazze için bir çok adım atıyoruz. Sağlık alanı bunların başında geliyor. Kanser hastalarını ülkemize getirdik. Ama bu işin sadece bir cüzü. Cerrahi müdahale yapılacak olanlar var. Biz diyoruz ki, "Bizim Hastanelerimiz müsait. Alalım onları, bizim hastanelerimizde tedavilerini yapıp gönderelim" Biz ülkelerden bir ülke, diyarlardan bir diyar değiliz. Gönlümüz de gönül coğrafyamız da geniş.
YILMADAN GAZZE'Yİ AYAKTA TUTACAĞIZ
İsrail yardımları engellemeye, Gazze'yi açlığa, susuzluğa mahkum etmeye çalışıyor. Ancak biz yılmıyoruz, uluslararası yardım kuruluşlarını, BM'yi devreye sokuyor, yardımlarımızı istediğimiz ölçüde olmasa da ulaştırıyoruz. Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz. Dünya Gazze'ye yüz çevirse de, Türkiye mazlumların yanında yer alacak. Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz.
İSRAİLLİ AİLELER HÜKÜMETLERİNDEN UMUDU KESMİŞ
Hamas'ın elinde tuttuğu İsraillilerin ailelerince tarafıma yazılmış mektupta yakınlarının salıverilmesi ile ilgili devreye girmemiz talep ediliyor. Biz kimsenin esir tutulmasını istemeyiz. İsrailli aileler kendi hükümetlerinden umudu kesmişler. Bu konuyla ilgili İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk.
PLANLADIKLARI KATLİAMLARA KILIF ARIYORLAR
ABD kitle imha silahı yalanıyla Irak'ı işgal etmişti. O Bugün İsrail benzer bir şekilde birçok yalan üzerinden kendi işgalini saldırganlığını meşrulaştırmaya çalışıyor. Bugün de uydurma bahanelerle Gazze'de işledikleri savaş suçlarına kılıf bulma gayretindeler. İsrail bu katliamları planladı, İsrail, bırakın tüfeği, hastaneye topla tankla giriyor.
İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ SUÇLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ
Netanyahu gidici. İnşallah İsrail de tüm dünya Yahudileri ondan kurtulacak. Ülkesinde halkın yüzd 70'i Netanyahu'nun karşısında. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için birçok delil mevcut. İsrail'in işlediği suçların peşini herkes bıraksa da biz bırakmayacağız.
DÜNYAYA ÇAĞRIMDIR, İSRAİL'İN NÜKLEER SİLAHLARI DENETLENMELİ
Biz Türkiye olarak bu çağrıyı yapıyoruz. Vakit çok geç olmadan İsrail'in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir. Takipçisi olacağız. Tüm dünya kamuoyuna da bunun peşini bırakmama çağrısı yapıyorum. Şu ana kadar İsrail ile ilgili böylesi bir başvuru resmi kayıtlara ilk defa geçiyor.