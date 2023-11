50+1 şartı değişmeli çoğunluğu alan seçilmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'dan dönüş yolunda uçakta mevcut seçim sisteminde kullanılan 50-1 şartıyla ilgili soruya değişim sinyaliyle yanıt verdi:50+1 şartının değişmesi isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa... Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla "en fazla oyu alan aday seçilir" denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır.Mevcut anayasamızın satır aralarında darbeci zihniyetin ruhunun dolaşıyor olması rahatsız edici. Yeni, sivil, kapsayıcı ve çağın gerekliliklerine tam uyumlu bir anayasa en önemli hedefimiz. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız, milletimizi hak ettiği sivil anayasaya kavuşturacağız.Biz ülkelerle her görüşmemizde bütün bu terör örgütlerinin ülkelerindeki örgütlenmesini anlatıyoruz, FETÖ'yü anlatıyoruz. Ama anlattıklarımızı görmüyor, duymuyorlar. MİT, tabiri caizse kurye, torbacı, alt düzeyleri bırakıp örgütün üst düzeyindeki nitelikli hedeflerine yöneldi.TürkiyeYüzyılı'nda bölgede güçlü olmak zorundayız. Tarihimizden derslerimizi aldık, alıyoruz. Sadece silah değil, teknoloji de üretmeliyiz. Büyük ve güçlü bir Türkiye dünya barışına hizmet eder. Dünyanın vicdanı, Türkiye, gücünü, imkanlarını insanlık onuru için kullanır.Artık her konuda Türkiye'nin ne dediğine tüm dünya bakıyor. Türkiye'nin itibarına yakışır çıkışlar yapıyoruz. En son zirvelerde bu itibarın sonuçlarını gördük. Sesimiz arkamızda dimdik duran milletimizin desteğiyle gür çıkıyor. Biz bu millete dikleşmeden dik duracağız diye söz verdik. Bu ülkenin itibarını, onurunu asla yere düşürmeyiz.Almanya'da işin failinin Hamas olduğunu düşünüyorlar. İsrail'in terör devleti olduğunu açık net olarak söyledik. Maalesef tespitlerinde yanlış bir odaklanma var. Ukrayna politikasını burada da uyguluyorlar. Ukrayna'da ne yaptılarsa İsrail'de de aynı şeyleri yapıyorlar. 'İsrail haklı' deyip, silahsa silah, paraysa para tüm imkanları sınırsız bir şekilde buraya aktardıklarını görüyoruz. Bölgede Theodor Herzl'dan başlayıp hala devam eden, o topraklarda Filistinlileri yok etmek ve sıfırlamak anlayışı hakim.Gazze için bir çok adım atıyoruz. Sağlık alanı bunların başında geliyor. Kanser hastalarını ülkemize getirdik. Ama bu işin sadece bir cüzü. Cerrahi müdahale yapılacak olanlar var. Biz diyoruz ki, "Bizim Hastanelerimiz müsait. Alalım onları, bizim hastanelerimizde tedavilerini yapıp gönderelim" Biz ülkelerden bir ülke, diyarlardan bir diyar değiliz. Gönlümüz de gönül coğrafyamız da geniş.İsrail yardımları engellemeye, Gazze'yi açlığa, susuzluğa mahkum etmeye çalışıyor. Ancak biz yılmıyoruz, uluslararası yardım kuruluşlarını, BM'yi devreye sokuyor, yardımlarımızı istediğimiz ölçüde olmasa da ulaştırıyoruz. Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz. Dünya Gazze'ye yüz çevirse de, Türkiye mazlumların yanında yer alacak. Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz.Hamas'ın elinde tuttuğu İsraillilerin ailelerince tarafıma yazılmış mektupta yakınlarının salıverilmesi ile ilgili devreye girmemiz talep ediliyor. Biz kimsenin esir tutulmasını istemeyiz. İsrailli aileler kendi hükümetlerinden umudu kesmişler. Bu konuyla ilgili İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk.ABD kitle imha silahı yalanıyla Irak'ı işgal etmişti. O Bugün İsrail benzer bir şekilde birçok yalan üzerinden kendi işgalini saldırganlığını meşrulaştırmaya çalışıyor. Bugün de uydurma bahanelerle Gazze'de işledikleri savaş suçlarına kılıf bulma gayretindeler. İsrail bu katliamları planladı, İsrail, bırakın tüfeği, hastaneye topla tankla giriyor.Netanyahu gidici. İnşallah İsrail de tüm dünya Yahudileri ondan kurtulacak. Ülkesinde halkın yüzd 70'i Netanyahu'nun karşısında. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için birçok delil mevcut. İsrail'in işlediği suçların peşini herkes bıraksa da biz bırakmayacağız.Biz Türkiye olarak bu çağrıyı yapıyoruz. Vakit çok geç olmadan İsrail'in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir. Takipçisi olacağız. Tüm dünya kamuoyuna da bunun peşini bırakmama çağrısı yapıyorum. Şu ana kadar İsrail ile ilgili böylesi bir başvuru resmi kayıtlara ilk defa geçiyor.