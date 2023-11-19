Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İstanbul'dan dünyaya yaptığımız ortak çağrımız, herkes için adil ve sürdürülebilir bir barış ve güvenlik isteyen milyarlarca insanın çağrısıdır" paylaşımında bulundu.Sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşım yapan Emine Erdoğan, Gazze'de yaşanan dramın uluslararası hukukun ve küresel değerlerin iflasına razı gelmeyen herkesin meselesi olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, "İşte bu nedenle İstanbul'dan dünyaya yaptığımız ortak çağrımız, herkes için adil ve sürdürülebilir bir barış ve güvenlik isteyen milyarlarca insanın çağrısıdır" ifadesini kullandı. Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın videosunu gönderisine ekleyen Emine Erdoğan, diğer paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:"Acının ve merhametin dili, dini, ırkı yok. Bugün lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak Filistin'in yanındayız çünkü gelecek nesillere telafisi mümkün olmayan yaralarla dolu bir miras bırakmak istemiyoruz. Filistin'de adil ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için dünyaya yaptığımız ortak çağrının hakikati haykıramayan herkes için bir güç olmasını diliyorum"