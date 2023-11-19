Elazığlı çocuklar Gazzeli kardeşleri için sokakta

Elazığ'da bir grup çocuk, 'Temiz yürekler Kudüs için meydanda' sloganıyla İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çocukların öldürmesini protesto etti. Tekbirler getirerek İsrail'i lanetleyen çocukların açıklamaları ve şiirleri yüreklere dokundu.Elazığ'da Anadolu Gençli Derneği öncülüğünde onlarca çocuk, Gazze'de akranlarının katledilmesine tepki gösterdi. Çocuklar, "Temiz yürekler Kudüs için meydanda" sloganıyla Cumhuriyet Meydanında toplandı. Gelen çocukların ellerinde taşıdıkları pankartlardaki, "5 yaşındayım Filistin'in yanındayım", "Büyüyorum Mescid-i Aksa Hiç Korkma" ve "Çocuk Katili İsrail Filistin'den Defol" yazılarını taşıdı. Filistin lehine sloganlar atan çocuklar, İsrail tarafından öldürülen akranlarının fotoğraflarını taşıdı.