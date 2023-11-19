İsrail’in öldürdüğü 13 bin Müslümanı görmüyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu'nda konuştu: Gazze konusunda bütün batı dünyası haçlı emperyalist yapı bir arada. Birbirinden ayrı yanları yok. Almanya ziyaretimde de ne yazık ki bunları gördük. Cumhurbaşkanında da bunu gördüm, diğerinde de. Yatıyorlar kalkıyorlar söyledikleri şey Hamas da Hamas. Neymiş 7 Ekim'de Hamas'ın o çıkışı işte bu hali ateşledi diyorlar. Tabi kendilerine 13 bin çocuk, kadın, yaşlı İsrail tarafından öldürüldüğünü İsrail'in bir terör devleti olduğunu söyledim. Bunu niye konuşmuyor unuz? İsrail'in elindeki rehineler ne olacak? 10 bine yakın İsrail'in elinde rehine var. Hadi Almanya olarak siz onları verme adımını atın biz de şu anda Hamas'ın elindekileri almanın gayreti içerisine girelim. Var mısınız buna? Evet diyemiyorlar. Bir hafta sonra İsrail'e gidecek cumhurbaşkanınız. Atın bu adımı biz de karşı adımı atalım.Şu anda iki bini aşkın avukatla soykırımı gerekli olan yerlere şikayetini yapacağız. Bu işi yarı yolda bırakamayız ve bu bedel ödenecek. Ama ne yazık ki parlamentomuza bakıyorsunuz bir siyasi partinin genel başkanı aynen Netanyahu gibi konuşuyor. Bunlara duruşumuzla cevap verecek vereceğiz. Haddini bildireceğiz. Parlamento çatısı altında Netanyahu gibi konuşanlar olamaz.Milli Türk Talebe Birliği ülkemizdeki milliyetçi ve mukaddesatçı gençlerin tamamını kucaklamayı başarmış, her zaman değerlerimizin savunucusu olmuştur. Bugün de birliğimizden beklentimiz aynı kuşatıcılığı sergilemeye devam etmesidir. Kucaklayıcı vasfınızı asla kaybetmeyin. Hep birlikte Türkiye olacağız.Ben de gençlik yıllarımda Milli Türk Talebe Birliği çatısı altında pek çok faaliyete katıldım. Tesisler Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü yaptı. Necip Fazıl Kısakürek'in jübilesiyle ilgili şuan konuşma yaptığımız salonda bir seçim yapıldı. Ben de şöyle bir A4'ün yarısı kadar bir takdim hazırladım. Üstadımızın serüvenini devam ettirdik. Şimdi Ayasofya'yı konuşuyoruz hep. Üstadımız 'Ayasofya açılacak, Ayasofya açılacak hem de nasıl açılacak.' diyerek o günden işaret fişeğini atmıştı. Ve elhamdülillah Ayasofya'yı açmak da bizlere nasip oldu.Başkan Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği 62. Genel Kurulu'nun ardından Sultan II. Abdülhamid Han'ın türbesine ziyarette bulundu, dua okudu. Erdoğan, ziyareti sırasında burada bulunan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.