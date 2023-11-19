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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Külliye’de çocuk hakları konuşulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF’in düzenlendiği forumda çocuk hakları konuşulacak. 24 ülkeden çocuklar Külliye’de ağırlanacak

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Külliye’de çocuk hakları konuşulacak
Uluslararası 24. Çocuk Forumu "Bugünü Beraber İnşa Edelim" temasıyla 24 ülkeden çocukların katılımıyla bugün başlayacak ve iki gün sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde uluslararası platforma dönüşen Ulusal Çocuk Forumu'nda, "Bilgi, İletişim Teknolojilerine Erişim ve Güvenli İnternet Kullanımı", "Doğal Afetler ve Çevre", "Akranlar ve Aile ile Etkili İletişim", "Karar Alma Mekanizmalarında Etkin Katılım" alt başlıkları ele alınacak. Foruma, Balkan coğrafyasından, Türk dünyasından, Körfez ülkeleri ve Avrupa devletlerinden çocuklar katılacak. Bir önceki forumda temelleri atılmış olan 'Bölgesel Genç İletişim Ağı'nın devamını sağlayacak olan forum kurulan bağları da güçlendirecek.
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Külliye’de çocuk hakları konuşulacak
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