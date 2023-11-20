‘AYM, süper temyiz mahkemesine dönüşmüş durumda’

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti ve MHP heyetlerinin dün 7'nci toplantısını gerçekleştirdiğini söyleyen Yavuz, "Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır. Her iki partideki herkes milletin lehine karar verir. Ana hedefimiz Cumhur İttifakının oylarını nasıl daha fazla artırırız olacak" dedi. Belediye başkan adayları ile ilgili isim bazlı çalışmaların parti içinde temayül yoklamasının ardından başlayacağını belirten Yavuz, "Şu an için konuşulan herhangi bir aday ismi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımız İstanbul'u avucunun içi gibi biliyor ve Türkiye'yi çok iyi tanıyor" ifadelerini kullandı.AYM'nin geçmişte de zaman zaman çerçeveden çıktığın anımsatan Yavuz, "Anayasanın 83'ncü ve 14'ncü maddeleri var. Anayasa'da başka hükümler de var, 153 ve 158. madde dışında 154. madde de var. 154. maddeyi yok sayamazsınız. Yargıtay'dan sonra bireysel başvuru hakkı var herkesin. Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarla alanını öyle genişletti ki, Süper Temyiz Mahkemesine dönüştü. Öyle yoğun çalışıyor ki baş edemiyorlar. 130 bin dosya bekliyor. Bu seneki dosyalardan 33 bin dosya bekliyor. Çok istisnai olması gereken konularda da herkes gitmeye başladı. Anayasa Mahkemesi de muzdarip şu anda" diye konuştu.