Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi
Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:39 Son Güncelleme: 20.11.2023 14:41

Son dakika: İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Son dakika: İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

"İstifalar nedeniyle İYİ Parti'ye haksızca bir yön çizilmeye çalışıldığını görüyoruz. Eleştirilere açığız ancak iş, gerçek dışı beyan ve iftiralar olursa bu başka bir şey. Partiden istifa ediyorsanız, vekillikten de istifa edin. Ümit Dikbayır bugün tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir"

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Son dakika: İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi
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