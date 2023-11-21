‘75 dolarlık kamerayı 25 bin liraya takıyorlar’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Kasım ayı 2'inci oturumunda AK Parti Meclis Üyesi Muharrem Balık, İBB iştirakı İSBAK'ta yaşanan skandallara dikkat çekti. Taksilere 75 dolarlık kameraların 25 bin liraya takıldığını iddia eden Balık şöyle konuştu: "Taksilerin IP tabanlı cihazlarla, kamera sistemleriyle donatılması gerekiyor. İSBAK aslında ihaleye bu IP tabanlı sistemle çıkıyor fakat ihaleyi alan firma, 2 bin 500 taksiye analog kameralar takıyor. Daha vahim bir durum var. 75 dolara piyasadan bulabileceğiniz bu kameraları, 2 bin 500 taksiye 25 bin liradan takıyor. 8+1 yeni minibüs taksilere 53 bin 900 liradan takıyor. Bu günlerde giden 8+1 minibüslerden de 125 bin lira istiyorlar bu 75 dolarlık cihaz için. İSBAK'ın bu ticaretten bir geliri var mı? Tabi ki yok. Sonra kurumlarımız maalesef bu şekilde batıyor. "