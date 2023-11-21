Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit oldu, 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. Şehit Üsteğmen Abdullah Köse'nin bugün öğlen Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit Üsteğmen Köse için taziye mesajı yayımladı.Öte yandan İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı, Erzincan'ın Kemah kırsalında düzenlenen Kahramanlar-28 operasyonunda "Terörden Arananlar Listesi"nde yeşil kategoride yer alan ve 3 jandarma uzman çavuşunun şehit edilmesi talimatını veren Aras Digor kod adlı Yunus Babayiğit ve gri kategoride yer alan H.G. adlı teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik birimlerini tebrik ederken "Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek" dedi.