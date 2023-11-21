Başsavcılıktan suç örgütüne büyük operasyon 3 ilde eşzamanlı operasyonlarda 14 çete üyesine gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca İstanbul, Büyükçekmece, Güngören ve Silivri'de faaliyet gösterdiği tespit edilen ve kendilerini Yolyemezler Çetesi olarak adlandıran çete üyelerine ilişkin operasyon düzenledi. Örgüte ilişkin 24 şüphelinin tespiti yapıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başta İstanbul olmak üzere Diyarbakır ve Balıkesir de olmak üzere 3 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma suçuna teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından gözaltına alındı. 4 şüphelinin cezaevinde olduğu, içlerinde örgüt lideri ve yöneticisinin de bulunduğu 10 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Büyükçekmece'de bir villada çete üyelerine yönelik yaptıkları operasyonda şüphelilerin kaldığı villa içerisinde bodrum katta banyo içerisinde bulunan gizli bölmede 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet otomatik tabanca, 400 adet 9 mm çaplı fişek, 100 adet boş kovan ve 13 adet şarjör ele geçirildi. Ekipler aynı villada iki şüphelinin telleri keserek içeri girdiğini ve villa içerisinde bulunan şüpheliler ile ateşli silahlarla çatıştıklarını tespit etti. Çatışmada yaralanan T.K. isimli bir şahsın özel araç ile olaya karışan diğer şüpheliler tarafından Beylikdüzü'nde bir hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı.

HİYERARŞİK DÜZEN İÇERİSİNDE ÖRGÜTLENMİŞLER

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında silahlı suç örgütü lider ve yöneticisi ile örgüt üyelerinin birlikte hareket ederek hiyerarşik düzen içerisinde Büyükçekmece dışında Güngören ve Silivri ilçelerinde silah ile adam öldürme, silah ile birden fazla kişiyi yaralama, birden fazla işyeri ve aracı silah ile kurşunlama, silah ile tehdit ve yağmaya teşebbüs olmak üzere 11 suç eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.