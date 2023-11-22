194 Türkiye ve KKTC vatandaşı Gazze’den Türkiye’ye getirildi

Gazze'den tahliye edilerek Mısır'a ulaşan Türkiye ve KKTC vatandaşları, Kahire'den havalanan uçakla dün sabah Türkiye'ye getirildi. Tahliye edilen 87 kişiyi taşıyan uçak, önceki sabah karşı İstanbul Havalimanı'na indi. Aralarında çocukların da bulunduğu Türk vatandaşları otele gönderildi. Dün öğle saatlerinde de 107 vatandaş daha THY uçağıyla İstanbul'a getirildi. Sümeyra Yıldız "Ülkemize gelerek birazcık rahatladık tabii ama Filistin özgür olana kadar tam anlamıyla iyi olamayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Özgül Smery ise "3 günden beri sınırdaydık, çok yorgunum. Ülkeme geldiğim için seviniyorum ama bu buruk bir sevinç. İki torunum ve gelinimi çıkaracaktım. Gelinimin ismi listede olmadığı için onları sınırda bırakmak zorunda kaldım. Ve bu çok üzücü oldu. İnşallah barış olur" dedi. AA