Açlık uyarısı

Birleşmiş Milletler'den "BM bayrağı altına sığınan kişilerin bombalanması kabul edilemez" mesajı yayınlandı. İsrail ordusu "Son 24 saatte Gazze'de 250 noktaya hava saldırısı düzenlendi" açıklamasını yaptı. Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentindeki iletişimin tamamen kesildiği kaydedildi. BM'nin gıda kurumu da yaklaşık 2.3 milyon insana ev sahipliği yapan Gazze Şeridi'ndeki düşmanlıkların durdurulması çağrısında bulundu ve Gazze'de su kaynaklı hastalık ve açlık riskinin her geçen gün artttığı uyarısında bulundu.İsrail'in Gazze saldırıları 47'nci günde de devam etti. İsrail savaş uçakları Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir okulu ve dokuz evi hedef aldı, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklandı. İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırılarında da 80 kişi hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana 5 bin 840'ı çocuk 14 bin 128 kişi öldürüldü. Öldürülenlerin yüzde 75'i kadın, çocuk ya da yaşlı.