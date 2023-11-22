Ara tatilin gözdesi YHT oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehirİstanbul Ekspres YHT seferlerinin 10 Eylül 2022 tarihinde başlamasından bu yana yaklaşık 371 bin yolcu taşındığını söyledi. Uraloğlu, 9 günlük ara tatil sonrası ise ortalama yolcu sayısının 881 kişiden 1189'a çıktığını ifade etti. Ankara, Eskişehir, İstanbul, Konya, Sivas, Karaman hatlarında doğrudan ve YHT bağlantılı kombine taşımacılıkla birçok şehre ulaşan hatlarla bugüne kadar 80 milyon 130 bin 856 yolcu taşındı. Günde ortalama 40 bin yolcuya hizmet verildi. Bakan Uraloğlu, İstanbul ulaşımının ana omurgası Marmaray'ın bugüne kadar 1 milyar 2 milyon 617 bin 736 kişiyi taşıdığını belirtti. Ara tatil nedeniyle Marmaray ile bir günde 712 bin 766 yolcunun taşındığını söyleyen Uraloğlu, rekor kırıldığını bildirdi.Bakan Uraloğlu, Başkentray'da ise ortalama günlük yolcu sayısının ara tatil nedeniyle arttığına da dikkat çekti. Öte yandan 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağı belirtildi.