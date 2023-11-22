‘Cumhurbaşkanımızla aramıza kimse giremez’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden dönerken "Yüzde 50+1'in değişmesi isabetli olur" açıklamasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın tespit ve değerlendirmeleri anlamlı" dedi. Partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli şunları söyledi:Sayın Cumhurbaşkanımızın tespit ve değerlendirmeleri siyasetin ve kurulan ittifakların parçalı yapısına bakıldığında tutarlı ve anlamlıdır. Sistemin aksayan, tekleyen ve arıza sinyali veren yönleri varsa mutabakatla ele alınıp düzeltilmeli. Cumhur İttifakı olarak konuşup tartışarak orta yolun, makul çözümün, yeni sistemin doğasını zedelemeyecek tamirat ve onarımın karşılıklı anlayış ve uzlaşmayla yapılacağının inancına ve iradesine de sahibiz.Cumhur İttifakı etrafında tezvirat ve tefrika imal eden fırsat düşkünü meczuplara prim vermeyiz. Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik, hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Cumhurbaşkanımızla diyaloğumuz hasbi, harbi, haysiyetli, hakseverlik üzerine, saygı ve sevgi temelli, hiç kimse de aramıza giremeyecek.Ne diyeceğimi merak edip karmaşa ve kavga bekleyenler külahı kafalarına ters giyerek arkalarına bakmadan nifak mevzilerine tekrar geri dönmek zorunda kaldı.(Erdoğan'ın Almanya Başbakanı'na verdiği mesajlar) Yüzüne çekinmeden, açık sözlülükle haykırdığı gerçekler Türk milletinin bazı Arap ve İslam ülkelerinin ortak sesi. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen milli basiret herkese dersini vermiş, muhatabının gevşeyen vidalarını da sıkmıştır.