İki kadın gazeteci katledildi

Gazze'de kadın gazeteciler Ala Tahir el-Hasanat ile Ayat Haddura İsrail tarafından evleri hedef alınarak katledildi. 7 Ekim'den bu yana saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 6'sı kadın olmak üzere 62'ye yükseldi. Haddura, ölüm haberinden saatler önce muhabiri olduğu "Alghad" TV kanalına bağlanarak, "Bu son videom olacak. İşgal güçleri, Beyt Lahiya'ya fosfor bombaları attı.Herkes nereye gittiğini bilmeden yollara çıktı. Biz de evde bölündük. Bir kısmı çıktı. Allah'ım bize rahmet eyle" demişti. İsrail saldırılarında ölen en genç gazeteci "Ayn Medya"nın 22 yaşındaki foto muhabiri İbrahim Lafi olmuştu. Lafi yaş gününden birkaç gün önce katledildi. Öte yandan Lübnan'ın İsrail sınırı yakınlarındaki roketli saldırıda Al-Mayadeen TV ekibinden muhabir Farah Omar ve kameraman Rabih Maamari öldürüldü.