Şehit üsteğmen son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bölücü teröristlerce şehit edilen Piyade Üsteğmen Abdullah Köse için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidinaaşı, memleketi Ankara'ya helikopterle gönderildi. Keçiören'in Bağlum semtindeki evinde alınan helalliğin ardından Köse'nin naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Köse, kılınan cenaze namazından sonra Bağlum Mezarlığı'nda son yolculuğu uğurladı. Şehidin eşi Büşra Köse, babası Köse ve annesi Necla Köse, evlerinin önünde taziyeleri kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile kuvvet komutanları, şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Öte yandan Cumhurbaş-kanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit Köse'nin ailesine taziye dileklerini iletti.