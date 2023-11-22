SON DAKİKA | İstanbul’da suya yüzde 15 zam

İBB Meclisi, Kasım Ayı İSKİ Genel Kurulu toplantısı Saraçhane'de bulunan İBB Başkanlık Binası'nda yapıldı. İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlık ettiği Genel Kurul'da, İSKİ'nin toplantı gündemine sunduğu teklifler oylandı. İSKİ'nin 2024 Mali yılı Bütçesi 51 Milyar 19 Milyon 934 bin lira olarak kabul edilirken talep edilen su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelinin yüzde 48'lik zam teklifi, komisyonda revize edilerek yüzde 15 olarak oylamaya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi. Zam teklifinin onaylandığı tarih itibariyle geçerli olacağı öğrenildi.



İSKİ Genel Kurulunda kabul edilen yüzde 15 zam ile konutlarda 0-15 metreküp arası 1'inci kademenin birim fiyatı 20.63 liradan 23.72 liraya, 15-30 metreküp arası ikinci kademe 29.69 liradan 34.14 liraya, 30 metreküp ve üzeri 3'üncü kademenin birim fiyatı 40.43 liradan 46.49 liraya çıktı. İşyeri birinci kademe 0-40 metreküp 54.04 liradan 62.14 liraya, işyeri ikinci kademe 40 metreküp ve üzeri 62.50 TL'den 71.87 TL'ye yükseldi.