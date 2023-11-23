Belgin öğretmene Küresel Öğretmen Ödülü

Şanlıurfa'da doğan Belgin Sevgi İçyüz, küçüklüğünden itibaren hep öğretmen olmak istedi. İlkokulu bitirdikten sonra liseye gidemedi. 19 yaşında açık liseye başlayan İçyüz, 2008'de 19 Mayıs Üniversitesi İşitme Engelliler Öğretmenliği'ni kazandı. Muğla Menteşe'de Şehbal Baydur Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni olan Belgin Sevgi İçyüz (39), özel gereksinimli öğrencileriyle yakından ilgileniyor. Kendi geliştirdiği yöntemlerle özel öğrencileri toplumsal yaşama hazırlıyor, vücut farkındalıklarını ve dikkat becerilerini geliştiriyor. Alanıyla ilgili çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayınlanan Belgin öğretmen, TRT Eba'da yayınlanan uzaktan eğitim özel eğitim derslerinde de ders anlattı. Derslerinde uygulamak için geliştirdiği yöntemlerle yerelde çok sayıda ödül alan İçyüz, dünya çapında da özel ödüle layık görüldü. Belgin öğretmen, Eğitimin Nobel'i olarak bilinen ve bu yıl 95 ülkeden 19 bin öğretmenin başvurduğu Küresel Öğretmen Ödülü (Global Teacher Award) aldı. Türkiye'de bu ödüle layık görülen 5 öğretmenden biri olan Belgin Sevgi İçyüz, hem Muğla'yı hem de tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Belgin öğretmenin amacı sınıfının dışına çıkarak çalışma yöntemlerini tüm ülkeye yaymak.