Kırmızı listeye bir çizik daha

Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG tarafından güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırılarda kullanılan ağır silah ve savunma sanayi sorumlularından Hayri Serhat kod adlı Fahrettin Tolun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 21 yıl önce örgüte katılan terörist Tolun, Türkiye, İran ve Irak kırsalında çeşitli alanlarda sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Terörist Tolun, Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu.MSB, son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarda 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1927 oldu.Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin de teslim olduğu açıklandı.