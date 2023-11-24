Ormanlar iklim değişikliğine uyarlanacak

Ormancılık alanının uzmanları ve bilim insanları, Orman Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yönetimi Çalıştayı'nda toplandı. Çalıştay'da 134 katılımcı, çalışma grupları halinde ormanların iklim değişikliğine uyumunu tartışacak. Antalya'daki çalıştayın açılışına video mesajla katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Küresel iklim değişikliği için biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Çalıştaydan bizlere yol gösterici politikalar çıkacağına eminim" dedi.