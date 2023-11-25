YHT hatlarına sabotaj hazırlığına baskın

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturmasında PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması DGH'de faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. 17 şüphelinin örgüt tarafından ormanların, tarım arazilerinin ve seraların yakılması, tren-hızlı tren hatlarına sabotaj düzenlenmesi gibi sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirilmesinde görevlendirildiği belirlendi. Ayrıca, yakalanan bazı örgüt mensuplarına eylem için gerekli parayı finanse etme faaliyeti yürüttükleri ortaya çıkarıldı. 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 38 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.