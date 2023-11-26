CHP’li Belediye sahil bandını işgal etmiş

Fethiye Belediyesinin usulsüzlükleri, 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporunda ortaya çıktı. Sayıştay denetçileri, birinci etap olarak adlandırılan, özel çevre koruma alanı içerisindeki sahil bandının kullanım hakkı olmadan belediye tarafından işletildiği ve bunun karşılığında ecrimisil ödendiğini tespit etti.
İlgili yönetmeliğe göre bu gibi yerlerin ihale edilmek suretiyle kiraya verilmesi esas olup, ilgili mevzuatlarda belirtilen yapı ve tesislerin yapılması ve bu gibi yerlerin kullandırılması veya işlettirilmesi için kullanma izni de verilebileceği ifade edildi.
İSKELE OLARAK KULLANDIRILMIŞ
Fethiye-Göcek özel çevre koruma bölgesi geniş bir alanın, Fethiye merkezindeki Cumhuriyet ve Karagözler Mahalleleri sınırları içerisinde kalan ve birinci etap olarak adlandırılan sahil bandı bu bölge içerisinde kaldığı belirtildi. Sahil bandındaki deniz yüzeyinin Belediye tarafından bina, yeme içme alanı ve tekne bağlama amaçlı iskele olarak kullandırıldığı ve teknelerden bağlama ücreti tahsil edildiği belirtildi.
Devletin hüküm ve tasarrufunda olan deniz yüzeyinin kullanımı ile ilgili Belediyenin kullanım hakkı sözleşmesi bulunmadığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından işgalle ilgili ecrimisil ihbarnamaleri gönderildiği ortaya çıktı. Bunun sonucunda konuyla ilgili belediye tarafından vergi dairesine ödemeler yapıldığı kaydedildi.