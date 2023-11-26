Diş hekimine saldırmıştı yakalandı

Bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden çıkan Okan K., diş tedavisi için 14 Kasım günü öğleden sonra diş hekimi Pelin Can'ın Ayazma Caddesi'ndeki kliniğine geldi. Pelin Can, tedavi yapılacak dişin olduğu bölgeye iğne yaptı.

Okan K., iğne yapıldıktan bir süre sonra birden "Sen benim damağıma iğne yaptın' diyerek bağırmaya ve etrafındaki eşyalara zarar vermeye başladı. Pelin Can, "damağımıza yapmadım, dişin olduğu yere yaptım" dese de şüpheliyi sakinleştiremedi. Kiliniği alt üst eden şahıs, kendisine engel olmak isteyen Pelin Can'a da saldırdı. Pelin Can, hemen polisi arayarak yardım istedi. Kliniğin kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganın denetimli serbestlikle bir süre önce cezaevinden çıkan Okan K. olduğunu belirledi. Emniyette tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve uyuşturucudan yaklaşık 18 suç kaydı olduğu belirlendi.

YAKALANDI

Çalışmaların devamında şüpheli Okan K. Fatih Balat mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.