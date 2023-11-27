İstanbul 2 No’lu Barosu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi başvurusu güçleniyor

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki 15 hukukçu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "savaş suçu" işlediğine dair topladıkları delillerle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurmak üzere Lahey'e hareket etmişti. Avukat Şamlı, İstanbul 2 No'lu Barosu olarak başlattıkları hukuk ve adalet mücadelesine Türkiye'nin birçok ilinden ve İngiltere, Fransa, Hollanda, Mısır, Suriye, Filipinler vs. birçok ülkeden 3 bin hukukçunun imzalarıyla destek olduğunu açıklamıştı.

İMZA ATAN HUKUKÇULARIN SAYISI 3 BİN 5'E YÜKSELDİ

Başkan Avukat Yasin Şamlı, bugün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Şamlı, Gazze'de yaşanan soykırım için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurularında imzalarıyla destek veren meslektaşlarının sayısının 3 bin 5'e yükseldiğini duyurdu.

"EN GÜÇLÜ BAŞVURUYU BİZ YAPTIK"

Her geçen gün imzaların gelmeye devam ettiğini belirten Şamlı, bundan sonrası için de gelen imzaları başvurularına ileteceklerini söyledi. Ayrıca deliller ve hukukçu imzaları çerçevesinde en güçlü başvuruyu kendilerinin yaptığını ifade etti. İmza atan herkese de teşekkür ettiğini vurguladı.