Haberler Gündem Haberleri İstanbul 2 No’lu Barosu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi başvurusu güçleniyor
Giriş Tarihi: 27.11.2023 18:16

İstanbul 2 No’lu Barosu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi başvurusu güçleniyor

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki hukukçular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçlarına dair delillerle Uluslararası Ceza Mahkemesine başvuru yaptı. Deliller ve hukukçu imzalarıyla yapılan başvuruda imza atan avukat sayısının 3 bin 5’e yükseldiğini duyuran Başkan Şamlı, sosyal medyadan “Dünyanın dört bir yanından bize destek olan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. En güçlü başvuru bizimki oldu” dedi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
İstanbul 2 No’lu Barosu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi başvurusu güçleniyor

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki 15 hukukçu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "savaş suçu" işlediğine dair topladıkları delillerle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurmak üzere Lahey'e hareket etmişti. Avukat Şamlı, İstanbul 2 No'lu Barosu olarak başlattıkları hukuk ve adalet mücadelesine Türkiye'nin birçok ilinden ve İngiltere, Fransa, Hollanda, Mısır, Suriye, Filipinler vs. birçok ülkeden 3 bin hukukçunun imzalarıyla destek olduğunu açıklamıştı.

İMZA ATAN HUKUKÇULARIN SAYISI 3 BİN 5'E YÜKSELDİ

Başkan Avukat Yasin Şamlı, bugün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Şamlı, Gazze'de yaşanan soykırım için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurularında imzalarıyla destek veren meslektaşlarının sayısının 3 bin 5'e yükseldiğini duyurdu.

"EN GÜÇLÜ BAŞVURUYU BİZ YAPTIK"

Her geçen gün imzaların gelmeye devam ettiğini belirten Şamlı, bundan sonrası için de gelen imzaları başvurularına ileteceklerini söyledi. Ayrıca deliller ve hukukçu imzaları çerçevesinde en güçlü başvuruyu kendilerinin yaptığını ifade etti. İmza atan herkese de teşekkür ettiğini vurguladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul 2 No’lu Barosu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi başvurusu güçleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA