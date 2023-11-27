MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde Aynularab sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesinde operasyonlara aralıksız devam ediyor. Türkiye'de ve yurtdışında güvenlik güçlerine yönelik eylemlere katılan teröristler saklandıkları inlerinde bir bir yok ediliyor. Son olarak 1997 yılında terör örgütüne katıldıktan sonra silahlı faaliyet yürüten Karker Andok kod adlı Mutlu Acar, MİT'in hedef listesine dahil edildi. 2009 yılında Irak Haftanin alanında Halkla İlişkiler biriminde yer aldıktan sonra güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda elinden ve gözünden yaralanan terörist, 2013 yılında Irak/Mahmur Rüstem Cudi Kampı'nda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükten sonra Suriye'ye geçti. 2015 yılında sözde Şehba Bölge eyaletinde tabur sorumlusu olan Mutlu Kacar Tel Rıfat'ta bulunduğu dönemde güvenlik güçlerine ve ÖSO'ya yönelik eylemleri koordine etti.
İKİ ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan aranan terörist, 2020 yılında PKK/YPG'nin Tel Rıfat'ta bulunan yerel güçlerinin sorumlusu olarak faaliyet yürüttükten sonra 2023'de PKK/YPG Ayn El Arab Sorumlusu oldu. Terörist Kacar, Suriye Tel Rıfat'ta faaliyet yürütürken, 24 Temmuz 2021'de Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde görev yapan güvenlik güçlerine ait konvoya geçekleştirilen eylemin talimatını verdi. Hain eylem sonrasında Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Onbaşı Emrah Arslan şehit oldu. MİT, askerlerimizin şehit olduğu eylemin talimatını veren örgüt mensubunun Mutlu Kacar olduğunu belirledikten sonra teröristin peşine düştü.
MİT TAKİBİNDEN KURTURLAK İÇİN ADRES DEĞİŞTİRDİ
MİT'in takibinden kaçmak isteyen Mutlu Kacar, eylemden sonra Tel Rıfat'tan Suriye Derik'e geçti. Bir süre Derik'te faaliyet yürüten terörist, MİT tarafından tespit edilebileceği korkusuyla tekrar faaliyet yerini değiştirdi. Son olarak sorumlu düzeyde Ayn El Arab'a gelen terörist, saha ajanlarının yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi.