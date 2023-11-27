MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde Aynularab sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesinde operasyonlara aralıksız devam ediyor. Türkiye'de ve yurtdışında güvenlik güçlerine yönelik eylemlere katılan teröristler saklandıkları inlerinde bir bir yok ediliyor. Son olarak 1997 yılında terör örgütüne katıldıktan sonra silahlı faaliyet yürüten Karker Andok kod adlı Mutlu Acar, MİT'in hedef listesine dahil edildi. 2009 yılında Irak Haftanin alanında Halkla İlişkiler biriminde yer aldıktan sonra güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda elinden ve gözünden yaralanan terörist, 2013 yılında Irak/Mahmur Rüstem Cudi Kampı'nda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükten sonra Suriye'ye geçti. 2015 yılında sözde Şehba Bölge eyaletinde tabur sorumlusu olan Mutlu Kacar Tel Rıfat'ta bulunduğu dönemde güvenlik güçlerine ve ÖSO'ya yönelik eylemleri koordine etti.