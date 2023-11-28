FETÖ’nün sözde talebe mesulleri yakalandı

İstanbul Emniyeti; FETÖ soruşturmaları kapsamında yakalanan bazı şüphelilerin ikamet adreslerinde ele geçirilen dijital materyaller içerisinde "Signal Private" isimli programın kullanıldığını ve sekiz kişinin söz konusu program üzerinden FETÖ adına bazı güncel faaliyetlerde bulunduklarını tespit etti. İstanbul merkezli dört ilde 14 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Altı şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtıkları tespit edildi. İki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, gözaltına alınanlar arasındaki iki kişinin, haklarında FETÖ'nün sözde "Bölge Talebe Mesulü" olduklarına dair itiraflar bulunduğu ifade edildi. Söz konusu iki kişinin FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı oldukları ve FETÖ mensuplarına yardım etmek amacıyla para transferi yaptıkları da tespit edildi.