İnsani duruş siyonist’te hazımsızlık yaptı

Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehinelerin, kendilerine misafir gibi davranıldığına dair ailelerine anlattıkları, takas sırasında Hamas üyeleriyle vedalaşma görüntüleri Siyonist İsrail rejimini rahatsız etti. İsrail medyasına yansıyan haberlere göre, İsrail serbest bırakılan vatandaşlarını basına konuşmalarından men etmek amacıyla tedavi bahanesiyle hastanelerde tutuyor. Özellikle 23 Ekim'de Hamas'ın sağlık gerekçesiyle "tek taraflı" olarak serbest bıraktığı 80'li yaşlardaki Yochaved Lifshitz ve Nurit Yitzhak'ın "Kassam Tugayları Kuran'a inanan insanlar olduklarını ve bize zarar vermeyeceklerini söylediler. Tünellerdeki kendi koşullarının aynısını bize de sağladılar" sözleri İsrail yönetiminin ayarlarını bozdu. Son olarak 26 Ekim'de serbest bırakılan 21 yaşındaki Maya Regev, Hamas üyelerine Arapça 'Şükran' diyerek teşekkür etmişti.İsrail'in saldırılarında yerle bir olan evinin enkazına geri dönen Tehani en-Neccar isimli Filistinli kadın ve arkadaşı, yıkıntıların ortasında sacda ekmek pişirdi. En-Neccar "İnşallah vatanımızı yeniden inşa edeceğiz. Geleceğimize olan inancımızı yenemezler" dedi