İspanya’nın İsrail’in saldırılarına karşı duruşu kıymetli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı. Erdoğan, İspanya hükümetinin İsrail'in Filistinlilere yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade eti. Ayrıca, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti. İspanya Başbakanı Sanchez, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin (AB) artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır" diye konuşmuştu.