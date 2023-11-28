Şehitlerden biri 3, diğeri 6 aylık evliydi: Yürek dayanmaz

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önceki gün şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş Şanlıurfa'da, Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış Adana'da, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündü(23) Erzincan'da toprağa verildi.Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış (29) için memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesindeki İlbeyli Camii'nde tören düzenlendi. Şehidin 3 ay önce evlendiği ve bir aylık hamile olan eşi Pınar Çalış, tabuta sarılarak, "Ne işin var burada, böyle söz vermedin" diye gözyaşı döktü. Eşinin fotoğrafını öpen Çalış, "Çocuğunu bile göremedi" diyerek ağıt yaktı.Şehidin babası İsa ve annesi Sara Çalış ile kardeşleri de gözyaşlarını tutamadı. Şehit, Adana Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Toktamış Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.Şehit Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş için memleketi Şanlıurfa'daki Yeni Aile Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Anne Şekha Kızıltaş, oğlunun tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı. Kız kardeşi Zeynep ise şehidin parkasını giydi. 4 yıldır sözleşmeli er olan Fevzi Kızıltaş'ın, 8 kardeşinden İbrahim Kızıltaş'ın da sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi. Fatma Kızıltaş ile 6 ay önce evlenen Fevzi Kızıltaş'ın, 12 gün sonra izne çıkacağı belirtildi.Şehit Sözleşmeli Er Emrah Gündüz (23) ise Erzincan Refahiye ilçesine bağlı Şahaloğlu Köyü'nde toprağa verildi. Çiftçilik yapan baba Yaşar ve anne Zöhre Gündüz gözyaşlarına boğuldu. 5 kardeşinden biri Manisa'da asker olan Emrah Gündüz'ün, geçen ağustosta nişanlandığı, 4 ay sonra sözleşmesinin sona ermesiyle evlenerek İstanbul'a yerleşmeyi planladığı öğrenildi.