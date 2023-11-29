Erdoğan’dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün toplanan MYK'nın ana gündem maddesi yerel seçimler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına aday profili konusunda talimat vererek, "Düzgün, temiz, milletin sevdiği ve saydığı adaylar belirleyelim. Gidecekler olacaktır mutlaka ama onlara da vefasızlık yapmak istemeyiz, yapmayız. Ama sonuçta gitmesi gerektiği için gidecektir. Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız. Kırmadan, dökmeden, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız. Kendi içinizde kavga etmeyin. Süreci birlik beraberlik içinde yürütün. AK Parti'yle yolu kesişen herkesi davamıza sonuna kadar sahip çıkması için seferber edelim" dedi.9 Kasım'da başlayıp 2 Kasım'da sona eren aday adaylığı başvurularının ardından temayül yoklamalarını gerçekleştiren AK Parti'de bugüne kadar 6 bin 575 aday adayı başvuru yaptı.AK Parti, önümüzdeki günlerde kesin aday listeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında üst komisyon kuracak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralık ayından itibaren il gezilerine başlayacağı, bunun için de bir planlama yapıldığı öğrenildi.