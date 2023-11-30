Gazze’den 23 hasta daha getirildi

Türkiye, Gazzeli hasta ve yaralılara el uzatmaya devam ediyor. Dün aralarında 7 aylık yaralı Hala Asraf isimli kız bebeğin de bulunduğu 23 kanser ve ortopedi hastası, Mısır'dan Ankara'ya getirilerek tedaviye alındı. Gazzeli 23 hasta ile beraberindeki 21 refakatçiyi Etimesgut Havalimanı'nda karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den dördüncü tahliyenin gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Koca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Ağırlıklı çocuk ve gençlerden oluşan bir hasta grubu, en küçüğü 7 aylık bir bebeğimiz. Hastaların ağırlıklı kısmı daha çok ortopediyle ilgili, kırıkları, travmaları yoğun. 23 hastayı Etlik Şehir Hastanemize alarak hemen tedavilerini planlayacağız" bilgisini verdi. Gazzeli hastalar, Etimesgut Havalanı'nda hazır bekletilen ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.