Dünyaya ateşkes dersi

Siyonist İsrail rejimi 48 gün boyunca Gazze'de insanlık suçu işlerken, bölgeden her gün yüzlerce yaralı ve ceset görüntüleri geldi. 'İsrail teröre karşı savaşıyor' kılıfı giydirilerek dünyanın gözü önünde katliamlar yapıldı. Bugün 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aşan Filistinli şehitler toplu mezarlara anaların babaların gözyaşlarıyla gömüldü. 800 bini hâlâ Gazze'nin kuzeyinde olmak üzere 1.5 milyon Filistinli yerlerinden edildi, sürgüne yollandı. Dünya bu vahşet sonrası 6 gündür Gazze'de ateşkesin getirdiği rahatlamayı yaşıyor. Herkesin beklentisi ise geçici ateşkeslerin barışın kapısını aralaması. Ateşkes süresince İsrail'in kan banyosundan arınan dünya, Gazze'de yaşanan zulümle ilgili gerçekleri de daha yakından görme ve anlama fırsatı buldu.Siyonist İsrail rejimi 48 gün boyunca Gazze'yi harabeye çevirdi. Bölgede hastane, cami ve insanlığın yararına ne varsa bombaların hedefi oldu. Ancak tarih bir kez daha gösterdi ki 75 yıldır Gazze'de yıkım ve öldürme politikası izleyen İsrail yine amacına ulaşamadı. Dün yıkıntıların arasında pazar kuıran Gazzeliler 'Biz vatanımızdayız. Bir yere gitmiyoruz' dedi.Dünya 48 gün boyunca İsrail'in katliamlarında ölenlerin yakınlarının acı görüntülerini izledi. Morgda evladının cansız bedeni başında ağlayan anne-babalar, en sevdiklerini toplu mezarlara defnedenlerin gözyaşları. Kanlar içinde hastaneye getirilen çocukların çektikleri tarifsiz acı.... Yürekleri dağlayan bu görüntüler belki katil için değerliydi ama serbest bırakılan esirlerin ailelerine kavuştuklarında düktükleri sevinç gözyaşları tüm dünyanın ortak değeri oldu. 24 Kasım'dan bu yana 73 İsrailli ve 210 Filistinli serbest bırakıldı.Siyonistİsrail rejimi ve destekçilerinin Gazze'deki zulmü karartma ve yalanlarla üstünü örtbas etme çabası sonuç vermedi. Vicdanlı yürekler meydanlarda haykırdı, kendi hükümetlerine baskı yaptı. Kendi halkı tarafından bile istenmeyen adam ilan edilen İsrail Başbakanı Netanyahu köşeye sıkıştı. Ateşkes ve esir takası geldi. İnsani yardımlar Gazze'ye girdi. Bölgedeki büyük yıkıma sansür de ortadan kalktı.Hamas ile İsrail arasındaki altıncı rehine takası önceki gece gerçekleştirildi. Hamas elindeki 10 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi, İsrail de kadın ve çocuklardan oluşan 30 Filistinli tutukluyu daha serbest bıraktı. Hamas, mutabakat kapsamında elindeki İsrailli esirleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekiplerine teslim ettiği anlara ait görüntüleri yayınlamaya devam ediyor. Görüntülerde İsrailli rehinelerin her birinin yüzünün gülmesi, Kassam Tugayları ile uzun uzun sohbet etmeleri, gülerek vedalaşmaları gibi anlar sosyal medyada büyük ses getirdi. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak "İsrailli rehineler Hamas'tan neredeyse üzülerek ayrılıyor" ya da "İsrail'in füzelerine en güzel cevap, sivillerin böyle gülmesi" şeklinde paylaşıldı. İsrail yönetimi ilk günden beri serbest bırakılan İsrailli rehinelerin hem ülke basınına hem de uluslararası basına konuşmasını engelliyor.Gazzeliler yaşadıkları tüm zorluklara rağmen onurlu insanlar olarak dimdik ayakta durmayı bildi. Ateşkes sürecinde denize giren, çamaşır yıkayıp asan, enkazın arasında bulduklarıyla sofra kuran Filistinliler tüm dünyaya anlamlı bir mesaj verdi. Dün Gazze sahilinde ağlarını hazırlayan balıkçılar, denize giren çocuklar 'Umut varsa insanlık var' dedirtti.