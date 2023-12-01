Erdoğan diplomaside en güçlüler listesinde

ABD merkezli Politico, Başkan Erdoğan'ı "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında gösterdi. Politico, Avrupa'dan 28 ismi, 3 ayrı kategoride "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" listesine aldı. "İcracı (Doers)" kategorisinde Erdoğan, "arabulucu" olarak nitelendirildi. Politico'nun internet sitesindeki profilde, uzun süredir kendisini "güçlü bir jeopolitik lider" olarak konumlandırmaya çalışan Erdoğan'ın, 2016'da bir darbe girişimini atlattığı hatırlatıldı.Erdoğan'ın son dönemde en çok, iki en büyük jeopolitik kriz olan Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Hamas çatışmasında diplomasi için fayda sağladığı belirtilerek, "AB yetkilileri, Erdoğan ile işbirliğini artırmanın yollarını arıyor. Bunu, Türk liderin başka bir jeopolitik zaferi olarak değerlendiriyoruz" görüşüne yer verildi.