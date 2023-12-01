Kıbrıs’a inen komando 50 yıl sonra gazi sayıldı

Kıbrıs Barış Harekâtı için 21 Temmuz 1974'te Mersin'den havalanan helikopterden paraşütle atlayıp ada toprağına ayak basan kahraman er Ahmet Evkaralı, uzun yıllardır sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazanarak 50 yıl sonra 70 yaşında gazilik unvana kavuştu.1953'te Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dünyaya gelen Evkaralı, 1973'te askerlik şubesine başvurdu ve Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda er olarak 20 ay sürecek vatani görevine başladı. Sonrasında usta birliği olarak Kayseri'deki Zincidere Hava İndirme Tugayı'nda "Paraşüt Er" sınıfında usta birliğinde göreve başladı.Beşparmak Dağları'nın eteğindeki Ahirdağı Köyü'ne paraşütlerle inen askerler arasında olan er Evkaralı, Boğazköy ve Dikmen Köyü'nde (Dikomo) çatışmalarda bulundu. 16 Ağustos'taki ikinci harekâtta da yer aldı.Kıbrıs'ta 8 aydan fazla kalan Evkaralı, 4 Nisan 1975'te terhis oldu. Ancak silah arkadaşları gazi sayılmasına karşın gazilik alamadı. SGK'ya yaptığı başvuru, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı kitabında isminize rastlanmadı" denilerek reddedildi. Bölükte olan iki arkadaşını da buldu, ikisine de gazilik verildiğini belgeledi, yine olmadı.2017'de İzmir Barosu'na kayıtlı Avukat Mesut Özkan, dosyayı devraldı, 20 Temmuz 1974'ten itibaren ödenmeyen aylıkların hesap edilerek o günden işletilecek yasal faiziyle ödenmesini talep etti. Mahkeme 2019'da talebi reddetti. İtirazlar ve üst mahkeme sürecinin ardından hukuk zaferi kazanıldı. Paraşüt Er Ahmet Evkaralı, 50 yıllık haklarını kazanmış oldu. Gazi aylığı bağlanan Ahmet amca geçtiğimiz salı günü ilk maaşını da aldı.