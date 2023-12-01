Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze katliamı sürecinde Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiğinin hedefini ve İsrail ile ilişkilere bakışını anlattı. Parlamentoda milletvekillerinin yazılı soru önergesini yanıtlayan Fidan, "Kolektif tepki için öncü rol oynadık. İsrail'e baskı için yoğun trafik yürütüyoruz. 74 yıldır Filistin hilafına hiçbir şey olmadı" dedi. Fidan, şu mesajları verdi: "İsrail'in Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeksizin barbarca yürüttüğü saldırılar karşısında, uluslararası ilişkilerde diplomatik tepkilerin başında gelen, büyükelçimizin istişareler için merkeze çağrılması yoluna gidilmiştir. Diğer yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in saldırılarını durdurmada kifayetsiz kaldığı bir ortamda, İsrail üzerinde gerekli baskıyı oluşturmak amacıyla yoğun bir temas trafiği yürütmekteyiz."