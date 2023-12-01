Yardımlar okyanusta damla

Geçici ateşkes ile birlikte anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'ne insani yardımların da geçişine izin veriliyor. Ancak çok sayıda sivil toplum kuruluşunda yardımların Gazze'deki 2.3 milyon kişi için oldukça yetersiz olduğuna dair eleştiri geliyordu. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü (EMRO) Bölge Ofisi Direktörü Ahmed el-Mandhari de ateşkesin uzatılmasına rağmen Gazze'ye giren yardımların sadece 'okyanusta bir damla' olduğunu söyledi. Mandhari, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında büyük miktarlarda tıbbi malzeme yığınağı oluşmasına rağmen İsrail tarafının uyguladığı prosedürlerin, Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda yardımın girmesine engel olduğunu vurguladı. Savaş öncesinde Gazze Şeridi'ne her gün çeşitli kalemlerde yardım taşıyan 500 TIR'ın girdiğini, ancak savaşın patlak vermesinden şimdiye Gazze Şeridi'ne yalnızca 1600 TIR'ın giriş yaptığını belirten Mandhari, bunların sadece yaklaşık 400'ünün tıbbi malzeme ve ilaç taşıdığını sözlerine ekledi.