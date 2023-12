Yargı kararına müdahaleye soruşturma

Prof. Dr. İzzet Özgenç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay kararı sonrası Efkan Ala ve Hayati Yazıcı ile daha sonra da Cemil Çiçek ile görüştüğünü belirterek kararın geri alınabilmesi için ikna çalışması yürüttüğünü, hatta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmemesi yönünde görüş sunduğunu belirtti. Özgenç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerinin, Can Atalay kararını kendi inisiyatifiyle vermediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı çağırarak bu ayıplı duruma son verilmesi için gerekenin yapılması gerektiğini söyledi. Özgenç, Can Atalay kararının geri alınabilmesi için görüştüğü bütün isimleri bir bir ifşa ederken, yargı görevini yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerini ve adil yargılamayı etkilemeye çalışması dikkat çekti. Söz konusu yazı sonrası Can Atalay kararını veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, Özgenç hakkında "terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme, iftira, hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki "ihlal" kararına uyulmaması yönündeki kararı sonrası Prof. Dr. İzzet Özgenç, Daire'nin Anayasa Mahkemesi yönündeki kararını bir an evvel geri alması gerektiğine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi notu gönderdi.

KARARIN GERİ ALINMASI İÇİN EFKAN ALA VE HAYATİ YAZICI İLE OTURDUK

Özgenç, bilgi notunda, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay kararının verildiği aynı akşam Efkan Ala ve Hayati Yazıcı ile bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulunduklarını söyledi. Bu kararın bir an evvel geri alınması gerektiği yönünde görüş açıklamasında bulunduğunu belirten Özgenç, bu kararın Dairenin kendi inisiyatifiyle verilmiş bir karar olmadığını, kararın geri alınabilmesi için Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile görüşülmesi gerektiğini Ala ve Yazıcı'ya izah ettiğini söyledi.

MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN ACELE EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ CEMİL ÇİÇEK'E VE HASAN DOĞAN'A İLETTİM

Daha sonra Cemil Çiçek ile görüştüğünü söyleyen Özgenç, Hasan Doğan'a da bir bilgi notu göndererek Yargıtay 3. Ceza Dairesinin söz konusu kararının geri alınmasını sağlama ve Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi konusunda acele edilmemesi için gerekli girişimlerde bulunmasını arz ettiğini belirtti.

CAN ATALAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMEMESİNİ İSTEDİ

Atalay kararından dönülmesi için girişimlerini bununla da sonlandırmayan Özgenç, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da ilgili bilgi notlarını göndererek, Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararları çerçevesinde önermiş olduğu bir maddelik taslak metnin değerlendirilmesini talep etti. Ayrıca, bir an evvel kanuni düzenleme yapılmasının sağlanmasını ve bu kanuni düzenleme yapılıncaya kadar Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmemesi gerektiği yönünde düşüncelerini Numan Kurtulmuş'a arz ettiğini bildirdi.