Caniyahu insanlık namına yargılanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "Caniyahu" ifadesini kullanan Bahçeli şunları kaydetti: "7 Ekim'den bu yana dünyanın ve beşeriyetin nadiren şahit olduğu en ağır katliamlardan biri ve hatta soykırıma varan kanlı tablo Gazze'yi mahvı perişan etmiştir. Haksız, hukuksuz ve insanlık dışı İsrail saldırıları sonucunda sayıları 16 bini aşan Filistinli kardeşimiz hayattan koparılmış, on binlerce Filistinli kardeşimiz yaralanmıştır. İsrail vahşet ve şiddet politikalarıyla aleni insanlık suçu işlemiştir. Gazze kelimenin tam manasıyla ölüm şeridine dönüşmüştür. Bu nedenle Türk milletinin sabrı artık taşma noktasına ulaşmıştır. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğünü haiz Filistin Devleti mutlak surette tecelli etmeli. İsrail tazminat ödemeye mahkûm edilmeli, Caniyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde adalet ve insanlık namına yargılanmalı."