Mahkemenin TTB kararının gerekçesi belli oldu: Amaçları dışında faaliyet gösterdiler

TSK'ya yönelik skandal açıklamalarına ilişkin Ankara Dışkapı Adliyesi'nde yapılan yargılamada 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile TTB Merkez Konseyi yönetiminin görevden alınmasına ilişkin hazırlanan davanamede gerekçe dikkat çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine hazırlanan davanamede; TTB Meslek Odası'nın faaliyet amacı ve Fincancı'nın başkanlık sıfatının kendisine verdiği yetki ve görevleri, amacı dışında illegal faaliyetlerde kullanıldığı ve idari yönden de tedbir alınması gerektiğinin anlaşıldığı ifade edildi. Fincancı, terör örgütü PKK'nın basın yayın organında programa katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığını ileri sürmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada Fincancı hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından ceza verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle, Fincancı ve TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına karar veren Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce, görevden alınan yönetim kurulu yerine Erzurum, Malatya, Konya, Denizli ve Samsun Tabipler Odası başkanları atanmıştı.TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasıyla kamuoyunda infial yaratan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TTB yönetiminin görevden alınması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargı kararını yok sayarak TTB yönetimini savundu. Özel, "Karar, hukuka aykırı. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyumlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şebnem Korur Fincancı'nın ve Özel'in fotoğrafını paylaşarak, "Arkaya Atatürk'ün askeri üniformalı tablosunu koy. Öne Atatürk'ün ordusuna kimyasal silah iftirası atan PKK-Öcalan severi... Çok yazık!" ifadesini kullandı. AK Partili MÜSİAD üyesi Adem Taflan, "İftirayı şerefli ordumuza atan bu şahıs bir dakika bile o kurumun başında kalmamalıydı. İsabetli karar olmuş. TTB Başkanı bu zamana kadar devlet ve milletin yanında yer almamıştı. Hain terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ve Selahattin Demirtaş ile ilgili durduğu yer de ortadaydı" açıklamasını yaptı. Avukat Mücahit Birinci, "Fincancı'nın görevinden alınması, şahsın fiilleri, hukuk ve meri mevzuat muvacehesinde son derece isabetli. Yargısal karar olmasına rağmen, yürütmenin, bir meslek teşekkülünü baskılamaya çalıştığına ilişkin iddialar, boş ve mesnetsiz" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı grup toplantısında "Türk askerine aslı astarı olmayan suçlamalarda bulunanlar terörizme beşinci kol faaliyeti yapan kansızlar'' olarak nitelendirdiği TTB'nin kapatılmasını istemişti. Bahçeli, "Türk düşmanı bir birliğin isminin başında Türk olamaz. Türk askerine hainlerin ve zalimlerin ağzıyla kimyasal silah çamuru atanları, mesela TTB Başkanı'yla diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, vatansız ve ülkesiz olmaya mahkûm edilmesi akla en yatkın yollardan birisi" demişti.