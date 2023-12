Yiyecek yok, barınak yok, gidecek yer yok

İsrail'in bombalarla yerle bir ettiği ve adeta hayalet şehre çevirdiği Gazze'deki son durumu Filistin Yardım Dernekleri Gazze Direktörü Ehab Migdad SABAH'a anlattı. Migdad, "Ne yazık ki her şeyimizi kaybettik. Yiyecek yok, gaz yok, barınak yok, gidecek yer yok. Her şeye sahip olduğumuzu hayal edebilirsiniz ama artık hiçbir şeyimiz yok. Durum gerçekten çok kötü. Can parçalarımızı, akrabalarımızı kaybettik. Gazze'de sadece ölüm var. Yollarda hastalıklar ve cesetler var. İnsanlar göç etmeye çalışıyorlar. Fakat gidecekleri güzergâhlar da tehlikeli. İnsani yardımlar yeterli boyutta asla değil" ifadelerini kullandı. İletişim noktasında da sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Migdad, "İnternet çok zayıf. Dünyayla bağlantı kurmakta zorlanıyoruz. İçinde bulunduğumuz durumu da tam olarak anlatamıyoruz" dedi.