ABD onay verdi katil azdı

İsrail 48 gün boyunca katliam yaptığı Gazze'de 6 gün süren ateşkesi bozarak bölgeyi insansızlaştırma planını sürdürdü. ABD'nin ateşkese saatler kala 'Bölgede kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz' açıklamasından yüz bulan İsrail soykırım düğmesine basarak en iyi bildiği işe kaldığı yerden devam etti. Önceki gece Gazze'nin güneyinde 400'den fazla noktayı vuran İsrail, 340 Filistinliyi katletti. Camileri, hastane çevrelerini hedef alan Siyonist'in en kanlı saldırı noktası ise Cibaliye Mülteci Kampı oldu. Kampa saldırıda 100'den fazla sivil hayatını kaybetti. Bölgede bombanın etkisiyle dev çukurlar açıldı. 7 Ekim'den bu yana ise Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207'yi buldu, 6 bin 500 sivil kayıp.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "Sağlık altyapısında 'büyük felaket' yaşanıyor" mesajını paylaştı. Birleşmiş Milletler'in İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese, BBC'ye verdiği demeçte ateşkesin sona ermesinin "ciddi bir hata" olduğunu söyledi. Albanese, "Gazze'deki nüfus daha fazla şiddete, daha fazla bombalamaya dayanamaz" dedi.İsrail sivil katliamı nedeniyle dünya kamuoyundan gelen tepkilerin ardından bu kez ABD'nin yönlendirmesiyle "insani yardım oyunu"na başladı. Bu kapsamda ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin ısrarı üzerine İsrail'in Gazze Şeridi'ne giden yardım TIR'larına izin vereceğini söyledi. Ancak Filistin Kızılayı, "İsrail güçleri Mısır ile Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye yapılan tüm yardım dağıtımını durdurdu" açıklamasıyla "insani yardım" oyununu çürüttü. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Juliette Touma da "Ateşkesin sona ermesinden bu yana Gazze'ye ulaşan bir insani yardım yok" dedi.ABD merkezli Wall Street Journal Gazetesi, Beyaz Saray yönetiminin İsrail'e gönderdiği yeni silahları haberleştirdi. Gazeteye konuşan kaynaklar, yaklaşık 15 bin adet bomba ve 57 bin adet top mermisini içeren silah sevkiyatının 7 Ekim'den hemen sonra başladığını kaydetti. ABD'li yetkililer, "İsrail'e çok sayıda 'sığınak delici' bomba olarak bilinen BLU-109 sağladık" dedi.