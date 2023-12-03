Türk doktorlar zulme karşı vicdanın sesi oldu

Yurt genelinde 11 ilde, çok sayıda doktor ve tıp öğrencisi, Gazze için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. İstanbul'da Karaköy İskelesi önünde bir araya gelen hekimler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Sirkeci Tren Garı'na kadar yürüdü. Gruba Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu da destek verdi. Konya'da Kılıçarslan Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, Kayalıpark'a kadar yürüdü.Tıp öğrencisi Recep Şaban Üner, "Gazzeli kardeşlerimize yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz" dedi. Elazığ'da doktorlar Fırat Üniversitesi Hastanesi önünde bir araya gelerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde pankartlar ve kanlı önlüklerle yürüyüş gerçekleştirdi. Sakarya'da Adapazarı ilçesinde bulunan Millet Bahçesi önünde toplanan tıp öğrencileri ile sağlık çalışanları İsrail'i kınamak için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi. İzmir, Kayseri, Ankara, Elazığ'daki sessiz yürüyüşler de İsrail'in hastaneleri bombalamasına karşı vicdanların sesi oldu./SABAH