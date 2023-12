Görme engelli Zülal TOGG’un ‘gözleri’ oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geliştirdiği 'From Your Eyes' uygulaması ile Togg'un gözü olan görme engelli genç girişimci Zülal Tannur ile bir araya geldi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yüzde 5 görme oranına sahip bir bebek olarak dünyaya gelen Tannur, 4,5 yaşında bilgisayar kullanmaya başladı."From Your Eyes" mobil uygulaması ile yolcular ve sürücüler için kişiselleştirilebilir araç asistanı tasarladıklarını belirten Tannur, "Yolda gidiyorsunuz, gördüğünüz manzaraları sizin için tarif eden, hikayeleştiren akıllı araç asistanı olarak çalışıyoruz. Togg'un gördüğü görüntüleri anlamlandırıp, Togg'u bir laboratuvar ortamı olarak değerlendirip, sürücü ve yolculara full kapasite hizmet verebilecek bir akıllı asistan haline gelmesini sağladık. Togg'un gözü olduk" ifadesini kullandı.Tannur, "Uygulama yapay zeka ile 180'den fazla betimleme verilebiliyor. 2024'te global operasyonları hızlandırmamız gerekecek. Uygulamamız 37 ülkede kullanılıyor" dedi.