Hatice annenin 520 evladı var

Kütahya Sakatlar Derneği'nin 22 yıldan beri Başkanlığını yapan Hatice Yakar, adeta kendisini engellilere adadı. Kendisi de fiziksel engelli olan Yakar, derneğin 520 üyesinin tüm sorunlarıyla ilgileniyor. Evlenmek isteyenlerin düğünlerini yapıp, ev eşyalarını temin ediyor. Üyelerin çocuklarının sünnet düğünlerini ve doğum günü kutlamalarını da unutmayan Yakar, meslek sahibi olmaları için de kurslar açtırıyor. Bu nedenle kentteki büyük-küçük tüm engelliler "Başkan anne" diye hitap ediyor. Kütahya genelinde 10 bin 800 engellinin bulunduğunu söyleyen Yakar, "Ben de bir fiziksel engelli olarak onların dertlerini sıkıntılarını çok iyi biliyor ve anlıyorum. 22 yıldır engelli kardeşlerimin yardımına koşmaktan dolayı mutluyum" dedi.