Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cezaevleri aynı zamanda birer eğitim kurumu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 ilde toplam 8 Adalet Halk Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuştu. Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde düzenlenen açılış törenine; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakan Yardımcıları Niyazi Acar ve Ramazan Can, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, CTE Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ile çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Tunç, ceza adalet sisteminin önemli bir parçasını oluşturan infaz sisteminin amacının yalnızca suçlunun özgürlüğünü kısıtlamak değil aynı zamanda suçluları topluma kazandırmak olduğunu belirterek, "Bu amaçla şimdiye kadar yapılan çalışmalarla uluslararası standartlara uygun bir cezaevi sistemi oluşturmak için önemli adımlar attık. Ceza infaz kurumlarına ilişkin faaliyetlerimizi insan onuruna uygun bir şekilde tutuklu ve hükümlülerin devlete emanet olduğu düşüncesiyle hassasiyet içerisinde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu anlayışımızın bir parçası olarak iyileştirme faaliyetlerine imkan sağlamayan ve fiziki şartları yetersiz cezaevlerini kapatıp yerlerine insani ihtiyaçlara uygun, eğitim faaliyetlerini gerçekleştirildiği, mesleki eğitim merkezlerinin olduğu, okulların olduğu, iş yurtları marifetiyle üretime yönelik faaliyetlerin olduğu, bugün açılışlarını gerçekleştirdiğimiz kütüphaneler donatılmış çağdaş ceza infaz kurumları oluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 2002 yılından itibaren standartlarımıza uymayan 399 ceza infaz kurumumuzu kapattık" dedi.

Fiziki şartların yanısıra insan kaynağını da güçlendirmeye devam ettiklerine dikkat çeken Bakan Tunç, "2002'de ceza infaz kurumu personelimiz 25 bin 407'ydi. Bugün itibariyle 77 bin 531 personelle ceza infaz kurumlarında hizmet veriyoruz" diye konuştu.

2023'ÜN İLK 6 AYINDA 355 BİN BİREYSEL GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mevzuat değişiklikleriyle hükümlü ve tutukluların haklarını iyileştirmeye yönelik çok önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirten Bakan Tunç, "Ceza İnfaz Kurumlarında hükümle ve tutuklulara bireysel bazda psikososyal müdahale programları uygulamaya devam ediyoruz. 2023'ün ilk 6 aylık diliminde 355 bin bireysel görüşme gerçekleştirildi. Grup çalışma programlarına 24 bin 600, seminerlere 27 bin 947 hükümlü ve tutuklu katıldı. 2 bin 717 kişi de çevrimiçi psikososyal destek programına katıldı" ifadelerine yer verdi.

CEZAEVLERİ AYNI ZAMANDA BİR EĞİTİM KURUMU

Cezaevlerinin aynı zamanda birer eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Cezaevlerimizde toplumun büyük bir çoğunluğunun bilmediği çok sayıda eğitim kurumumuz var. Anaokulundan doktora programlarına kadar cezaevlerinde eğitim faaliyetleri giderek artmaya devam ediyor. 8 bin 858 öğrenci ortaokul öğrenimi görüyor cezaevlerinde. 40 bin 649 kişi lise, 7 bin 994 hükümlü ve tutuklu üniversite öğrenimi görüyor, bin 670 örgün eğitime devam ediyor. 187 uzaktan eğitim, 218'de yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edenler var. Cezaevlerinde 8 adet çok programlı Anadolu lisesi mevcut. Şuanda 60 bini aşkın cezaevinde okuyan hükümlü ve tutuklu var" dedi.

2023 YILINDA 3 BİN 246 TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ

Cezaevine girerken daha ilkokula bile gitmeyen ama cezaevinde okuma yazma öğrenen hükümlü ve tutukluların olduğunu belirten Bakan Tunç, "3 bin 246 kişi 2023 yılında okuma yazma kursuna katılarak okuma yazma öğrenmiş. Hükümlü ve tutukluların mesleki, manevi, sosyal, kültürel, sportif gelişmelerinin sağlanması amacıyla 2023 yılı içerisinde 6 bin 51 kurs açılmış, 40 binin üzerinde hükümlü ve tutukluya da sertifika verilmiş. 38 mesleki eğitim merkezimiz var cezaevlerimizde. 5 yılda 4 bin 85 kişi meslek sahibi olmuş. Aynı zamanda cezaevlerimiz sınav merkezi. Hem ÖSYM'nin hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem de Üniversitelerin sınav merkezleri olarak cezaevlerimiz hizmet veriyor. Bu kapsamda 21 bin 272 hükümlü ve tutuklu ÖSYM sınavlarına girmiş. 29 bin 84 hükümlü ve tutuklu üniversitelerin sınavlarına girmiş, 162 bin 838 hükümlü ve tutuklu Milli Eğitim Bakanlığının sınavlarına girmiştir" bilgisini paylaştı.

55 TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ HAFIZLIĞINI TAMAMLADI

Bakan Tunç, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde manevi rehberlerin olduğunu, bu kapsamda 827 diyanet personelinin cezaevlerinde görev yaptığını belirterek, bu kapsamda 55 hükümlü ve tutuklunun hafızlığını tamamladığını söyledi.