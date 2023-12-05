‘HEDEP ile yakınlaşma bize zarar veriyor’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Antalya'daki 3 günlük kampta değerlendirme toplantısı düzenledi. Partiye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, toplantıda söz olan bazı milletvekilleri, "HEDEP ile yakınlaşma partiye zarar veriyor. Toplum içinde zor duruma düşüyoruz" şeklinde ifadeler kullandı. Özel'in ise toplantıdaki tüm eleştiri ve şikayetleri sakin bir tavırla dinleyerek not almakla yetindiği kaydedildi. Kısa süre önce TSK'ya ağır iftiralar atan Sezgin Tanrıkulu'nu savunan Özel, kurultayda Selahattin Demirtaş'a da selam göndererek gündeme oturmuştu.