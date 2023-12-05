Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda yakalanan örgüt üyesi Mersin’de tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 2017 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katıldığı ve M.H. kod adıyla faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler elde edildiğinden hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKK/KCK)', 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından aranma kaydı çıkartılan, ayrıca 'Basit yaralama' suçundan da hakkında arama kaydı bulunan M.H. kod adlı M.Ç.'nın Türkiye'ye İran üzerinden kaçak yollarla ülkemize girdiği tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmaları sonucunda, M.Ç., Hakkari'de yakalanarak Mersine getirildi.

Örgüt mensubu hakkında gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.