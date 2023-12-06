ABD’li avukat Lara Elborno: İsrail 75 yıllık etnik temizlik planının son aşamasında

Gazze'de 6 günlük ateşkesi bozan Siyonist İsrail rejimi, yerlerinden edilenlerin sıkıştığı bölgelerde katliamlarının dozunu artırıyor. İsrail ordusu, Gazze saldırılarının 60'ıncı gününde, güneydeki Han Yunus ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bir kez daha hedef alarak 50 Filistinliyi katletti. 7 Ekim'den bu yana şehit edilenlerin sayısı, 7 bin 112'si çocuk olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 43 bin 600'e ulaştı. Ateşkesin bittiği cuma gününden bu yana Gazze'deki ağır bombardımanda ölen Filistinli sayısı da 1300'e yaklaştı.
Filistin asıllı ABD'li insan hakları avukatı ve aktivist Lara Elborno, "İsrail'in vahşetini ve yıkımını, gidecek güvenli yeri olmayan ailelerin sığındığı güneye yoğunlaştırmasından korkuyorum. Bu olursa son 6 haftada gördüğümüz vahşetten çok daha fazlası yaşanacak. Bu soykırım, tüm Filistin'i etnik olarak temizlemek için 75 yıldır sürdürülen kampanyanın, Filistin halkına uygulanan sömürgeci tahakkümün en son boyutu. Bu suçun ötesinde, Roma Statüsü ve Soykırım Sözleşmesi uyarınca uluslararası hukuka göre soykırımdır" dedi.
'İNSANLIĞA BU KADAR BARİZ SAYGISIZLIĞA DUR DENİLMELİ'
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths "İnsanlığa yönelik bu kadar bariz bir saygısızlığa son verilmeli. Çatışmalar durmalı" dedi.
200 YAKINIMIZIN ÖLÜM HABERİNİ ALDIK
12 yıl önce İsrail zulmünden kaçarak Türkiye'ye yerleşen ve Ankara'da yaşayan 5 çocuklu Dina ve Vail Şihada çifti Siyonist rejimin saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'den 200'e yakın akrabalarının ölüm haberini aldıklarını söyleyerek "Artık bombardıman altındaki ailelerimizin diğer fertlerine de telefonla ulaşamıyoruz. Aklımız, kalbimiz Gazze'de" dedi.
GAZZELİ ÇOCUK ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ
Tedavi
imkânlarının İsrail ablukası nedeniyle kesildiği Gazze'de saldırılardan yaralananlar Türkiye'den yardım bekliyor. Bölgeden gelen bir videoda yaralı Gazzeli bir çocuk, tedavisi için Başkan Erdoğan'dan yardım istedi.
HEMŞİRENİN ZOR SEÇİMİ
İsrail'ın
zorla boşalttırdığı El Nasır Hastanesi'nde çürümüş halde bulunan bebekler dünyayı dehşete düşürmüştü. Amerikan Washington Post Gazetesi'ne isim vermeden konuşan bir hemşire, "Bebekler içinde en güçlü ve oksijen desteğinin kesilmesine en uzun süre dayanabilecek gibi görüneni yanınımıza alarak diğer 4 bebeği bırakmak zorunda kaldık" dedi.
İNSANLIĞIN YÜZ KARASI LANA'NIN ELLERİNDE...
Gazze'ye saldırılar sonrası yüzlerce yaralı hastanelere taşınıyor. İsrail saldırıları sonucu evleri yıkılan ve enkaz altında kalan Filistinli Lana Ebu Safi'nin Aksa Şehitleri Hastanesi'nde kül karası elleri ve yere yatırılmış hâli vicdanlı yürekleri sızlattı.
ÖMER VE 5 KARDEŞİ ÖKSÜZ KALDI
Gazze'deki
İsrail bombardımanı, binlerce çocuğun ölümüne, binlercesinin de kimsesiz kalmasına neden oldu. 13 yaşındaki Ömer ve 5 kardeşi de annebabasını yitiren çocuklardan...
CAM KEMİK HASTASI ZEKERİYA SÜRGÜNDE
Sürgündeki Filistinlilerden biri de yaşadığı Beach Mülteci Kampı bombalandığı için yollara düşen cam kemik hastası Zekeriya Shada. Tekerlekli sandalyeli Shada, yaşadığı tüm zorluklara rağmen kuzeni Shorok'la oynayarak gülümsüyor.
FİLİSTİN'İN ACILARINI KONUŞMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve kurucusu olduğu "Fridays for Future" hareketinden 3 arkadaşı, Gazze'de yaşanan zulme karşı İngiliz The Guardian Gazetesi'nde yazı kaleme aldı: "Filistinlilerin acılarını konuşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Savaş suçları meşrulaştıramaz. Soykırımda tarafsız olamazsınız."
KATLİAM ORDUSUNUN SINIRDA HATIRA POZU
Gazze'ye
kara operaysonunu genişleten İsrail askerleri sınırda gülerek katliam hatırası için toplu poz verdi.
GAZZE'DE HER 10 DAKİKADA 1 ÇOCUK ÖLÜYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı Josh Paul:
Rusya'yı insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirdiğimizde ikiyüzlü gibi görünüyoruz, çünkü bunu İsrail'e karşı yapamıyoruz.
BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese:
Avrupa ülkelerinden İsrail'e "sert tepki" gösterilmeli.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric:
Uluslararası toplum ahlaki bir başarısızlıkla karşı karşıya.
ABD'de Vermont Senatörü Bernie Sanders:
ABD'nin İsrail'e 10.1 milyar dolarlık yardım göndermesi daha da ahlaksızlık.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Filistin temsilcisi Richard Peeperkorn:
Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor. Bu anlamda insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum.