ABD’li avukat Lara Elborno: İsrail 75 yıllık etnik temizlik planının son aşamasında

Gazze'de 6 günlük ateşkesi bozan Siyonist İsrail rejimi, yerlerinden edilenlerin sıkıştığı bölgelerde katliamlarının dozunu artırıyor. İsrail ordusu, Gazze saldırılarının 60'ıncı gününde, güneydeki Han Yunus ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bir kez daha hedef alarak 50 Filistinliyi katletti. 7 Ekim'den bu yana şehit edilenlerin sayısı, 7 bin 112'si çocuk olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 43 bin 600'e ulaştı. Ateşkesin bittiği cuma gününden bu yana Gazze'deki ağır bombardımanda ölen Filistinli sayısı da 1300'e yaklaştı.Filistin asıllı ABD'li insan hakları avukatı ve aktivist Lara Elborno, "İsrail'in vahşetini ve yıkımını, gidecek güvenli yeri olmayan ailelerin sığındığı güneye yoğunlaştırmasından korkuyorum. Bu olursa son 6 haftada gördüğümüz vahşetten çok daha fazlası yaşanacak. Bu soykırım, tüm Filistin'i etnik olarak temizlemek için 75 yıldır sürdürülen kampanyanın, Filistin halkına uygulanan sömürgeci tahakkümün en son boyutu. Bu suçun ötesinde, Roma Statüsü ve Soykırım Sözleşmesi uyarınca uluslararası hukuka göre soykırımdır" dedi.Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths "İnsanlığa yönelik bu kadar bariz bir saygısızlığa son verilmeli. Çatışmalar durmalı" dedi.12 yıl önce İsrail zulmünden kaçarak Türkiye'ye yerleşen ve Ankara'da yaşayan 5 çocuklu Dina ve Vail Şihada çifti Siyonist rejimin saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'den 200'e yakın akrabalarının ölüm haberini aldıklarını söyleyerek "Artık bombardıman altındaki ailelerimizin diğer fertlerine de telefonla ulaşamıyoruz. Aklımız, kalbimiz Gazze'de" dedi.Tedaviimkânlarının İsrail ablukası nedeniyle kesildiği Gazze'de saldırılardan yaralananlar Türkiye'den yardım bekliyor. Bölgeden gelen bir videoda yaralı Gazzeli bir çocuk, tedavisi için Başkan Erdoğan'dan yardım istedi.İsrail'ınzorla boşalttırdığı El Nasır Hastanesi'nde çürümüş halde bulunan bebekler dünyayı dehşete düşürmüştü. Amerikan Washington Post Gazetesi'ne isim vermeden konuşan bir hemşire, "Bebekler içinde en güçlü ve oksijen desteğinin kesilmesine en uzun süre dayanabilecek gibi görüneni yanınımıza alarak diğer 4 bebeği bırakmak zorunda kaldık" dedi.Gazze'ye saldırılar sonrası yüzlerce yaralı hastanelere taşınıyor. İsrail saldırıları sonucu evleri yıkılan ve enkaz altında kalan Filistinli Lana Ebu Safi'nin Aksa Şehitleri Hastanesi'nde kül karası elleri ve yere yatırılmış hâli vicdanlı yürekleri sızlattı.Gazze'dekiİsrail bombardımanı, binlerce çocuğun ölümüne, binlercesinin de kimsesiz kalmasına neden oldu. 13 yaşındaki Ömer ve 5 kardeşi de annebabasını yitiren çocuklardan...Sürgündeki Filistinlilerden biri de yaşadığı Beach Mülteci Kampı bombalandığı için yollara düşen cam kemik hastası Zekeriya Shada. Tekerlekli sandalyeli Shada, yaşadığı tüm zorluklara rağmen kuzeni Shorok'la oynayarak gülümsüyor.İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve kurucusu olduğu "Fridays for Future" hareketinden 3 arkadaşı, Gazze'de yaşanan zulme karşı İngiliz The Guardian Gazetesi'nde yazı kaleme aldı: "Filistinlilerin acılarını konuşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Savaş suçları meşrulaştıramaz. Soykırımda tarafsız olamazsınız."Gazze'yekara operaysonunu genişleten İsrail askerleri sınırda gülerek katliam hatırası için toplu poz verdi.Rusya'yı insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirdiğimizde ikiyüzlü gibi görünüyoruz, çünkü bunu İsrail'e karşı yapamıyoruz.Avrupa ülkelerinden İsrail'e "sert tepki" gösterilmeli.Uluslararası toplum ahlaki bir başarısızlıkla karşı karşıya.ABD'nin İsrail'e 10.1 milyar dolarlık yardım göndermesi daha da ahlaksızlık.Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor. Bu anlamda insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum.